國防部政戰訓練中心士官高級班爆發女士官性騷遭封口疑雲！軍方某情報單位一位中士，在今年5月前往受訓前間，與多名同學在外聚餐，卻對其中一位女士官襲胸。事後女士官遭關切封口，還對全班同學致歉，被害人反而成道歉人，事後又有情報機關長官要求政訓中心封口，事後雖然該班隊順利結訓，但確有不平人士，認為不該就此放過加害人，在臉書《靠北長官》爆料。

根據臉書《靠北長官》貼文指出，國防部情報單位一名中士，在士高班性騷擾女同學都沒事，就算有影片證明，也沒被退訓、懲處，還是因為該單位是保防情報機關的高司單位，單位長官找陸軍司令部跟政訓中心關說，把軍種保防官電一頓壓案，「連女同學想提告都被壓下來」，這種單位寫出來情報還有公信力嗎？

據了解，該起事件發生在今年5月底，政訓中心士官高級班同期同學放外散假期間，前往北投餐廳聚餐，一名女士官疑因不勝酒力，中士就假藉扶她到廁所洗臉時，多次觸摸女方胸部，女士官氣得隔日立刻向上回報並表明要提告。

未料此舉卻疑似惹怒長官，連連對她「關切」，還表示因當日聚餐前並未報備，大家都違規，若事情爆發將會針對當日聚餐人員集體懲處，女士官擔憂其他人受連累，只好被逼著封口。事後還哭著向同班同學道歉，還請同學也別再提當晚的事。

事後該情報單位主官，還打電話到陸軍司令部及政訓中心，要求不得透露任何情資，該位士官最後仍順利結訓並晉升上士。對此有人相當不平，才會上網爆料。