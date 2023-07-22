隨著人類太空活動增加，可能面臨的問題也一一浮現。馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司SpaceX於本月19日發射了一枚「獵鷹九號」火箭（Falcon 9），火箭成功將15顆星鏈衛星（Starlink）送入軌道，不過科學家也發現，火箭通過地球大氣層時刺穿了電離層（ionosphere），可能會影響全球衛星定位系統GPS。

根據新聞周刊（Newsweek）網站21日報導，獵鷹九號火箭從加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射，以極快的速度飛入太空，而觀測者拍下的照片顯示，火箭尾波發出微弱的紅光，科學家說，這是由於火箭在電離層上「打洞」的證明。

SpaceX研發的「獵鷹9號」火箭，能搭載多達60顆衛星，並可重複使用，吸引許多小型衛星公司。

波士頓大學太空物理學家鮑姆加德納（Jeff Baumgardner）：「科學家已經對這個現象做了許多研究，火箭以200至300公里的時速在地球上空飛行，就會造成這樣的結果。」

電離層位於大氣層最外圍，可以說是進入太空的邊界，這個區域受太陽輻射游離作用，產生大量離子和電子，導電率高，被用來反射無線電信號，進行遠距通訊。

不過高速移動的火箭和噴發的廢氣卻會造成電離異常。由於火箭在飛行過程中會噴出水和二氧化碳，會導致電離度降低多達70%，尤其在電波通訊最重要的F層（電離層最外層），影響特別大。當氧離子與火箭廢氣產生反應，就會釋放出與紅色極光相同波長的光。

Elon Musk's SpaceX Rocket Punches Hole in Ionospherehttps://t.co/9IWQHUSUUn — Newsweek (@Newsweek) July 21, 2023

火箭的飛行軌跡也是影響電離層的原因之一。科技新聞網站Ars Technica曾在2018年報導過，由於火箭是垂直爬升，而不是平行於地球表面飛行，加上衝擊波的影響，在電離層上形成一個約900公里寬的破洞，持續了2到3小時。

這樣的洞會對GPS系統產生影響，使定位精準度降低。台灣成功大學地球科學系教授林建宏於2018年受訪時表示，「電離層、對流層和其他因素，加起來產生的誤差將高達至少20公尺。」

目前這樣的定位誤差還不算嚴重，但未來可就很難說了。林建宏表示，隨著火箭威力增加，發射可能加劇對電離層的影響，加上可重複使用火箭降低了成本，使火箭發射變得更加頻繁，將對中、高大氣層產生更大影響，值得關注。

這不是獵鷹9號火箭第一次引起這樣的現象，類似的事件曾在2017年和2022年6月發生，去年的發射曾在電離層上造成一個面積將近美國加州大小的洞。