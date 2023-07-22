民眾黨總統參選人柯文哲今天下午前往新竹，出席新竹中小企業後援會座談會，聯電榮譽副董事長宣明智也現身。（讀者提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨總統參選人柯文哲今天下午前往新竹，出席新竹中小企業後援會座談會，聯電榮譽副董事長宣明智也現身。對於大兒子宣昶有曾透露，宣明智一直在促成藍白合，宣明智今天直言「他應該是揣測父親的意思吧。」並強調自己每個都支持，至於票要投給誰，他會替自己也替整個台灣做一個決定。

柯文哲出席新竹中小企業後援會座談會，在地企業家與在地人士約200人與會，新竹市長高虹安與立法委員鄭正鈐及眾望關懷基金會董事長李文宗都參加，柯爸、柯媽及柯文哲胞妹柯美蘭也現身支持，柯文哲與宣明智擔任主講人，分別發表演講。

知情人士指出，宣明智以企業管理的經驗看2024 ，分享自己心中2024領導人應具備的特質，抱持開放態度，並未表明總統支持誰，幾項指標如溝通力、以身作則、責任感、客觀、文化塑造力、目標導向、遠見等，最後發問券表給現場聽眾評斷，「宣董關心的是更高層次，不是為了幫誰」。

宣明智受訪指出，選舉就是鼓勵大家出來，有人肯出來就應該大家很高興，很高興的聽參選人講什麼，「支持誰呢？你們問我，我每個都支持，票投誰呢？到時候我要做一個...替我自己也替整個台灣做一個決定」。

媒體追問宣昶有上次說，宣明智一直在促成藍白合？宣明智答稱「他應該是揣測父親的意思吧。」關於合不合這個事，基本上覺得整體上來看，透過選舉，台灣一定合、合起來。

他強調，經過選舉不只是你爭我奪、弄出什麼樣的事情，而是過程之中能夠合，什麼叫合呢？相同的理念共同把它醞釀出來，相同理念一起去推動，這就是合，「至於比較權謀、政治的那方面解讀，我是比較不朝這方面去思考」。