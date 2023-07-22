賴清德7月5日投書《華爾街日報，The Wall Street Journal》曾提四大支柱，包括強化國防嚇阻能力、鞏固經濟安全發展、強健民主夥伴關係、維持兩岸現狀。

另賴清德日前在競選活動中稱，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，《金融時報》報導表示，美方官員要求台灣政府澄清「走入白宮」的言論。

不過，賴清德競選辦公室發言人陳世凱回應，美方高層並沒有為此向副總統賴清德團隊提出關切。外交部發言人劉永健也表示，美國行政部門資深官員已正式否認曾向賴副總統團隊表達關切。

對此，民眾黨發言人楊寶楨指出，其中兩大支柱已經被賴清德親手毀了，一個就是「維持兩岸現狀」，因為「走入白宮」說法一出來，兩岸又能如何維持現狀？這很明顯是走「新台獨主義」的說法。

至於「強健民主夥伴關係」，楊寶楨認為，賴想要拉近美國的關係，不是用這麼激進的說法，這非常容易把一些信任打沒了。

楊寶楨強調，美方也非常清楚，在一中政策或是總統大選過程中，是採取非常中立的立場，AIT處長孫曉雅前幾天在年度記者會上也說不會支持特定總統參選人，台北關係基本上不會有太大改變。「但是，賴清德副總統，你所說這樣的話，真的非常危險！」