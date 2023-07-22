民進黨總統參選人賴清德10日出席競選活動提到「走入白宮說」，意外引發外媒稱美方關切。雖府、黨都駁斥，但媒體也透露，賴清德對於此言成報導焦點也相當震驚。媒體人黃揚明指出，民進黨是玩兩面手法，一邊有府院黨駁斥美方關切，一邊放出幕後消息，向美國澄清。

據媒體報導透露，賴清德引發爭議的「走入白宮說」，當時「白宮」與「中南海」其實是出自「全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會」總召集人陳燕飛之口，賴清德只是順著話回應，而賴清德看到隔天看到媒體報導都把焦點放在「白宮」，頗感震驚，直呼「怎會這樣？」

黃揚明今(22日)在政論節目《週末大爆卦》表示，該篇報導就是在跟美國澄清、解釋給美國聽。綠營府院黨一方面指責外媒報導不實，駁斥美國關切，但另一面把賴清德整段話的脈絡都寫清楚，還稱賴對於「走入白宮」被親綠媒體做成頭版新聞感到震驚，就是把責任推給媒體，大玩兩面手法，對媒體說是認知作戰、對美國輸誠、解釋沒有別的意思。

黃揚明也提到，美國私下對於賴清德其實有一些意見，其實早在賴清德今年１月中旬準備要接任黨主席時，金融時報記者席佳琳也有撰文，指出美國對於賴清德務實台獨的背景有疑慮，其實就是在提醒賴清德，就任黨主席之後要美國有更多溝通。

黃揚明說，擔任主席之後賴清德就開始講蔡英文的四個堅持，講中華民國台灣來團結台灣社會，甚至訪美面試之前，還要先投書外媒做「筆試」，雖然四個支柱沒有甚麼新意，但就是向美國傳達，他也不希望讓美國感到意外，希望讓美國認為賴清德會跟隨蔡英文的腳步。