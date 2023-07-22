現代許多人喜歡談速食戀愛，追求快速、有效率的生活方式，反觀有些人不容易動心，曖昧期都要花費很長一段時間，才願意點頭交往。《搜狐網》近日分享3個最難動情的星座，他們雖然不容易追求，不過一旦愛上對方，就會付出一切，永不辜負對方。

▎雙魚座

雙魚座個性溫順，善於照顧別人，給人一種恬靜的感覺，異性緣非常好，不過他們對待感情較慢熱，若要真正對一個人動心，通常要相處至少半年時間，過程中觀察對方個性是否與自己契合，才會試著敞開心扉，而且用情非常深，會願意為了愛付出一切，包容心也非常大，想把自己擁有的都給另一半，相當癡情。

▎天蠍座

天蠍座外表看似高冷又無情，但對感情卻很專一，絕不會談速食愛情，所以不平白無故接受別人的愛意，面對感情不想浪費彼此時間，希望找到值得託付的人，因此防禦心也比較強，想要走進他們的內心，需花很長一段時間，不過天蠍座對於愛情的保鮮期很長，愛上了就是一輩子，不會說甜言蜜語，而是用行動證明愛意。

▎獅子座

獅子座在談感情前，凡事都以自我為中心，個性霸氣又有自信，無論面對什麼事，都清楚知道自己要什麼，面對感情也是如此，所以想要走進獅子座的內心並不容易，除非先符合他們喜歡的條件，而獅子座一旦動了心，就會想竭盡一切讓伴侶開心，儘管個性霸道，但在愛人面前，他們就像一隻大貓，順著他們的個性說話，就容易妥協。