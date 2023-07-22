桃園市游姓男子不滿妻子要離婚，去年趁著妻子吃泡麵沒注意時，偷偷在泡麵下安眠藥，並以電視線將妻子勒斃。桃園地院依殺人罪判18年，目前還在台灣高等法院審理中。其岳父母向游男提告求償，法院判他賠償兩人1200萬餘元。

桃園地院審理後依殺人罪判有期徒刑18年。游男認為刑期太重上訴，辯護人稱游男是因為妻子要離婚才壓力過大，無法承受婚變痛苦。另他犯後始終坦承犯行，且他犯後相當懊悔，還在獄中寫佛經給妻子，二審預計8月24日宣判。

岳父、岳母提告，除刑事責任，也要求其負責民事責任。除了每個月2人各8000元扶養費，2人也各自要求500萬元精神撫慰金。游男坦承犯案，對於岳父母每月請求均無意見。

桃園地院根據2人目前都還有工作，65歲退休後至平均餘命，每個月游男負擔8000元及造成岳父母精神上痛苦，撫慰金各500萬元計算，判他須賠償岳父624萬8千元、岳母606萬2373元。