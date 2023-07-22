台北市消防局與八德資訊商圈於今（22）日下午13時至17時，共同舉辦「八德資訊商圈~逆轉跨越瘋格鬥」暨「全民動員齊防災」防災園遊會。（圖／北市消防局提供）

台北市消防局與八德資訊商圈於今（22）日下午13時至17時，共同舉辦「八德資訊商圈~逆轉跨越瘋格鬥」暨「全民動員齊防災」防災園遊會，現場結合各式防災宣導攤位，使民眾及商圈店家對防災及居家防火安全有更深一層的體認。

消防局表示因適逢八德資訊商圈年度封街活動，現場除了舉辦多樣特賣活動外，消防局亦一起共襄盛舉合作辦理中正區防災園遊會，活動設有集章換禮品闖關活動、互動式宣導攤位，內容包含推廣下載視訊119、台北市行動防災及消防防災e點通APP、用電及瓦斯使用安全宣導、CPR暨AED操作體驗、住宅用警報器、溺境求生、地震應變等攤位與民眾互動，將安全知識帶進每個家庭，希望大家都能一路平平安安！

根據消防局統計，台北市111年共發生1552件火災，原因以爐火烹調617件（占39.8%）居首位，電氣因素497件（占32.0%）次之。消防局呼籲民眾，平時應重視居家防火安全，在烹煮食物時應有「人離火熄」之觀念；而在使用電氣設備時請遵守「5不1沒有」原則，用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不常插、插頭不潮濕汙損、周圍不放可燃物、沒有安全標章產品不買不用。近期瓦斯洩漏情事頻繁，請市民朋友若發現瓦斯外洩時，切勿驚慌，可先依「禁、關、推、離」4個程序處理，禁：禁止開、關任何電器，以免產生火花、關：關閉瓦斯總開關或瓦斯桶開關閥、推：推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去，離：離開現場到戶外，再以視訊119或撥打119通知救災人員協助處理。

歡迎市民朋友大手牽小手，在暑假期間一起來學防災，希望透過本次活動能灌輸民眾正確的防災觀念，臨災時能自助、互助及助人，以提升全民防災意識及應變能力。