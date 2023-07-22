民進黨爆發職場性騷擾吃案後，引發各界重視及爆發台版的＃MeToo運動，勵馨基金會今天舉辦「不想讓你一個人，＃MeToo音樂會」盼讓所有受害人知道自己不是一個人，而是有人一起支持，勵馨基金會也擬在8月推出＃MeToo網站，讓＃MeToo行為人、重要他人及受害人能夠留言。

勵馨基金會認為，性侵害與性騷擾事件舉證困難，往往使受害者不敢對外訴說，不僅使其孤立無援，鞏居台灣對性暴力三緘其口的社會文化，也是台灣性暴力被害人黑數近7成的原因，而因為＃MeToo打破社會沉默，唯有透過多名被害人陳述犯罪事實，才有機會讓被害人的陳述和證言被相信。

近日性平三法也在立法院啟動修法，勵馨基金會執行長王玥好呼籲，應加強性別人才資料庫的建置，也要建立樣態說明清楚各法適用範圍。至於外界呼籲讓所有性騷擾行為人都開罰，她說，不應只有開罰的作為，「只有開罰會讓行為人有錢什麼都可以做」，應賦予行政單位更多手段如強制加害人上課等方式。

婦女新知基金會董事長姜貞吟建議，性別工作平等法法草案中明定依有無申訴與否有不同處置措施，但不能因有無申訴就能有不同的措施，且法中應明定最高負責人定義及範圍，留職停薪等也不可入法，呼籲政府應依CEDAW公約提出防治防騷擾行動計畫。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩建議，應在總統府下成立防治性騷擾辦公室，並提出國家防治計畫，唯有拉到總統府高度才能去瞭解有無持續改進。

王玥好提及，除了這個音樂會支持被害人外，預計會在8月成立＃MeToo網站讓行為人、重要他人及受害人，提供諮詢、留言及分享。