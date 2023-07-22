談感情究竟應該快刀斬亂麻，還是當個癡情男女，誰也說不準，畢竟感情從來不是一道是非題，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，即便嘴巴說不愛了，但其實相當念舊，只要一有機會就容易與前任破鏡重圓。

▍牡羊座

牡羊座活力四射、熱情如火，卻也同樣十分癡情，一旦認定了一個人，心裡就容不下別人，所以牡羊座很少會主動分手，除非是對方鐵了心要離開他們。不過即便如此，分手後的牡羊還是會持續聯繫對方，試著用自己的方式挽回這段感情，或是以朋友的身分守護著前任；只要對方一釋出好感，牡羊很快就會再吃回頭草。

▍射手座

射手座面對感情看似放蕩不羈，一旦遇到真正的心儀對象，就會深陷其中無可自拔，只因為愛情給足了他們歸屬感，因此如果分手了，射手雖然表面假裝灑脫，但其實內心根本走不出傷痛，甚至常常忍不住聯繫對方，如果有機會復合，射手多半會選擇再續前緣。

▍巨蟹座

巨蟹座對愛情相當堅貞，通常不會輕易付出感情，一旦有了心儀對象就會掏心掏肺地對另一半好，因此若是失戀就會需要很長時間療傷。即便前任過去多麼傷巨蟹座的心，若開口找巨蟹幫忙，念舊的巨蟹也會忍不住心軟而鼎力相助，甚至當發現兩人還愛著彼此的話，巨蟹也會果斷選擇復合。