民進黨總統參選人、副總統賴清德今(22)日下午前往新北市新莊，出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會，搶攻國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的嘉義鄉親票源；賴清德強調，地方選舉嘉義人都挺嘉義人，但全國路線應該要力挺本土政黨，嘉義人支持自己人，賴清德就是支持嘉義人的「嘉己人」。

侯友宜今日早上剛在板橋參加中華民國嘉義同鄉會聯合總會的「侯援會」成立活動，賴清德下午也在新莊參加全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會，頗有互別苗頭的意味，現場除了前民進黨魁卓榮泰、前行政院長張俊雄、行政院副院長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁等要角外，眾多立委參選人也出席現場力挺母雞賴清德。

賴清德在下午5時30分許抵達現場，現場支持者熱絡，飛舞的旗幟宛如旗海，賴清德在大進場時特地在支持者座位區繞了一圈，約100公尺的距離走了約5分鐘，最後才到台上授旗、致詞。

賴清德先是讚揚嘉義人展現熱情，非常感謝今天在嘉義人的精神領袖張俊雄院長見證下，成立全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會，過去所有地方的選舉，不論哪個黨派、有沒有認識，嘉義人都支持自己的人，但這次不同，由於關係到台灣的前途，所以嘉義鄉親站出來，為台灣打拼，全力支持賴清德。

他說，「什麼人是嘉義人？」，在嘉義出生但不住在嘉義，當然算是嘉義人，但是支持嘉義人的人有算「自己人嗎？」，蔡英文對嘉義的貢獻很大，她也算嘉義人，「所以賴清德是支持嘉義人的『嘉己人』」。

賴清德指出，自己是嘉義縣的好朋友，過去擔任台南市長時是好鄰居，現在是好朋友，嘉義縣的父老鄉親面對國家的大事大非一定支持本土政黨，維護自由民主，嘉義人相挺自己人，這場選舉很重要，不只是關係到未來台灣的前途，也關係到民主自由是否延續，也影響印台太地區的和平與穩定，所以一定要在民主的路上繼續走下去，「面對區域的霸權，台灣不是中華人民共和國的一部分，堅持民主陣營」。

他強調，未來會延續蔡英文總統的路線，除了以中華民國台灣來團結台灣社會外，也會延續蔡英文的四大堅持，「堅持民主自由的健全體制、堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵略併吞、堅持台灣的前途只有2300萬人能夠決定」。

賴清德指出，另外用「四大支柱」向國際社會表達我們追求民主自由與和平的聲音，「一、提升提升國防力量來保護台灣主權」，「二、繼續在國際上發揮台灣的影響力、讓經濟繼續發展，達到經濟安全的目標」，「三、與民主陣營合作打拚，讓中國不敢蠢動」，「四只要能用對等尊嚴，促進中華人民的福祉，用對話來進行交流以及合作」。

「這次的選舉就是民主與專制之爭，會決定國家的方向」，賴清德說，未來是繼續深化民主，還是回頭路變回專制，大家應該要團結合作，繼續往民主的道路走下去，促進台灣的民主、和平、繁榮發展。