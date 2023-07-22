王敏淳在劇中飾演居酒屋老闆娘，表現生動活潑。（LINE TV 提供）

王敏淳雖是星二代，但在演藝圈靠自己努力。（陳俊吉攝）

王敏淳私下人緣好，在劇組結交不少好朋友。（陳俊吉攝）

王敏淳替愛犬舉辦生日派對。（王敏淳提供）

22歲的王敏淳在《機智職場生活》飾演居酒屋老闆娘，原以為曾到美國讀書的她作風洋派，常到酒吧小酌，事實上她酒量不好，一喝酒就全身紅，她坦言在美國讀書沒有享受多采多姿的生活，甘願在家當宅女，原因是為了照顧愛犬Berklee，「養他之後幾乎不出門，一定要讓他先吃飽自己才吃飯。」她每天水煮雞腿肉、手撕肉後再加入一包一塊錢美金的益生菌拌飯，會親力親為幫狗洗澡、還替毛孩舉辦慶生派對，「我很享受照顧他，就像在照顧兒子一樣。」

Berklee是王敏淳在異地生活的精神支柱，陪伴她度過愛犬兩萬過世低潮。當時台灣還有一隻從小陪她長大、養了15年的老狗「兩萬」，在她到美國求學不久過世了，爸爸檢場擔心影響她的情緒而未告知，是王敏淳找寵物溝通師才發現噩耗，「寵物溝通師說兩萬全身不太能動、身體很不好、很想曬太陽。」她聽完後覺得不對勁，立刻打電話向媽媽求證，媽媽才說出實情，「兩萬要離開之前曾迴光返照，本來不能動，突然站起來還以為他好轉，但過半小時還是走了。」她當下崩潰痛哭。

即使知道狗的壽命一定比主人短，愛動物的王敏淳仍不害怕失去，只想趁Berklee活著時，給出最好的一切，尤其媽媽李翊君對Berklee更是寵上天，一得知狗是最容易得癌症的哺乳類動物，為了讓Berklee飲食均衡，她會烹調鮮食、牛肉、準備2肉3菜給狗狗當午餐，王敏淳吃味地說：「我最多只有1肉1菜，然後我媽就丟碗白飯，叫我快吃。」

王敏淳跟爸媽感情好，但她坦言跟媽媽的爭執比較多，因為個性像、都喜歡據理力爭，爸爸則會在他們吵得最激烈時，無厘頭說一句：「Stop！晚餐要吃什麼？」讓母女倆瞬間冷掉，她稱讚爸爸是生活智慧王，「我爸就是2座山中間的一條小河。」王敏淳回憶2年前接拍《機智校園生活》，因為半途加入自覺突兀，表演方式也受到糾正，作息也因此大亂、失去原本的生活，她累到崩潰回家向爸媽哭訴不想拍了。

見女兒受累，李翊君卻以極度理性的方式告誡她：「妳當然可以不拍消失，後果是什麼，相信妳很清楚。」檢場雖也沒過多安慰，但直接了當分析現況：「哪有什麼想不想拍，這件事情不是妳能決定的，這就是工作就是要去，再換100份工作也是一樣。」但對王敏淳卻很受用，且能安定情緒。

王敏淳透露為了培養和爸爸的共同嗜好，先是陪他到操場快走，但檢場老當益壯、步調太快，王敏淳根本跟不上。現在則是為了爸爸練習高爾夫球，爸爸小白球打得好，且很會教學，連朋友都稱讚爸爸是好教練。