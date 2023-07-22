美國《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）當中有一個鮮少被注意的一項條款，激勵許多公司們爭相在北美回收電動車電池，將該地區推向全球競爭的前線，以削弱中國大陸在回收電池上的主導地位。甚至端出了只要在美國回收電動車電池材料就能拿到「美國製造」的資格，吸引外國回收業者。

據《路透社》21日報導，《降低通膨法案》包含了一項條款，無論電池原料的來源如何，只要送到美國回收電動車電池材料，就能自動拿到美國製造的資格，有資格獲得生產電動車的各項獎勵措施。

A little-publicized clause in the US Inflation Reduction Act has companies scrambling to recycle electric vehicle batteries in North America, putting the region at the forefront of a global race to undermine China's dominance of the field https://t.co/ENe8wVqzCx — Reuters (@Reuters) July 21, 2023

路透社訪問了十多名業界官員和專家，他們表示這將引發美國工廠建設的狂潮，鼓勵汽車製造商研究更多可回收利用的電池，最終可能會使發展中國家的消費者更難購買舊的二手電動車。

根據市場研究公司EMR的數據，中國大陸原先幾乎壟斷了全球市場上自2022年的110億美元（約3447億新台幣）並且2028年預計成長到至180億美元（約5640億新台幣）的電動車電池回收業務。隨著全球電動車市占率越來越高，這項業務將會繼續增長。

寶馬（BMW）的可持續發展主管貝克（Thomas Becker）向路透社表示，這些電池中的礦物資源，主要是鋰、鈷和鎳，平均價值每輛車1000至2000歐元（約新台幣34872至69745元）

加拿大電池回收公司Li-Cycle的副總裁（Louie Diaz）表，隨著需求大增，這些原物料可能在幾年內供應不足，不過，這些材料可以無限次的回收再利用而不損失其功效。該公司獲得了美國政府3.75億美元（約新台幣117億元）的貸款，準備在紐約建廠，預計今年晚些時候開始運營。

Redwood Materials的執行長史特勞貝爾（JB Straubel）表示，該公司在今年2月獲得了20億美元（約新台幣626億元）的美國政府貸款，用於在內華達州建設一個電池材料回收和再製造綜合設施。他表示，《降低通膨法案》回收的電池材料視為當地「城市採礦」，即從廢料中回收而不是從礦場取得。這激勵了美國企業在回收方面的行動比歐盟國家的企業更為迅速，後者則主要著眼於強制性要求，包括未來電動車電池中最低含有一定比例的回收材料。