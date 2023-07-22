桃園市政府消防局第一大隊今天龜山區公所旁的中山天幕廣場舉辦「一日消防英雄暨燒燙傷緊急處置宣導」，並有一日消防英雄體驗。（消防提供）

桃園市政府消防局第一大隊今天龜山區公所旁的中山天幕廣場舉辦「一日消防英雄暨燒燙傷緊急處置宣導」，結合一系列的防災知識體驗站，以趣味的方式讓朋友在遊戲中學習，將防災防災知識深植心中。同時，與社團法人中華民兒童燒燙傷關懷協會合作的捐血車活動也同步進行，用熱血的行動向社會注入更多愛心。

此次宣導活動由兒童燒燙傷關懷協會帶動唱開場，由龜山救護義消分隊接續CPR有獎徵答，再交棒龜山防火宣導隊用小朋友最喜歡的佩佩豬卡通，結合火場避難常見迷思的生活化互動話劇表演。現場笑聲不斷，並利用話劇中的情境引導小朋友做出有獎徵答，包含火災避難逃生、住宅用火災警報器裝設注意事項、用火用電安全等等，近距離的解說與互動的方式，不僅能夠讓防災觀念在孩子們心中紮根，也能夠讓家長及小朋友們更容易理解這些觀念。

現場還包含多個活動關卡，讓參加者體驗不同情境：「地震車體驗」模擬地震時的劇烈晃動，並學習「趴下、掩護、穩住」的地震保命3步驟；「繩索救助體驗」由特搜人員架設繩索，讓孩童藉由團隊合作體驗水濱救助；「濃煙體驗」利用煙霧體驗帳引導民眾如何「低姿勢逃生」，並利用濃煙模型屋來演示「小火快逃，濃煙關門」的重要性；「妙手回春」指導大小朋友如何操作CPR；「沖脫泡蓋送」與社團法人中華民國兒童燒燙傷關懷協會合作，教導民眾如何正確處理燒燙傷；「超COOL消防員」讓小朋友們穿上消防衣體驗一日消防員，親子合照留下美好回憶；「熱血小英雄」結合捐血車活動，鼓勵民眾挽袖捐血，為需要的人們帶來希望和溫暖，現場不少民眾熱情響應，用實際行動展現他們對社會的關懷與貢獻。

社團法人中華民國兒童燒燙傷關懷協會理事長高芝芸表示，若不幸發生燒燙傷意外，請先持續沖水，千萬不可亂擦藥，這些重要的事情需要透過一次次的宣導，才能正確而堅定地植入人心。特別是在網路資訊爆炸的年代，各種真假訊息無法準確顯示，我們的使命是協助民眾過濾不實訊息，減少意外發生時的傷害。

龜山分隊分隊長黃稟雄表示，希望透過親子參與活動，將居家防火及防災知識深植於每個家庭。透過身歷其境的體驗，提升公眾對消防安全的意識，凝聚社區的韌性力量，期盼透過小朋友的參與，以及家長們與消防隊的互動，關注居家防火的重要性，共同提升災害預防意識及應變能力，共同努力將災害發生率降至最低，確保居家的安全。