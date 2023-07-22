因疫情停辦三年的「富邦甲子盃」今在臺北和平籃球館盛大回歸，比賽項目包含桌球及圍棋；賽事除單人組別外，另保留了特殊團體賽制，包含桌球百歲雙打組、圍棋3人團體賽，總獎金逾33萬元，總計吸引近400名愛好桌球及圍棋的長輩朋友報名；比賽現場有許多參賽者親友團到場加油，總計近千人共襄盛舉。

台北富邦銀行總經理郭倍廷表示，北富銀長期關注高齡議題，積極發揮金融專業，發展符合高齡需求的金融產品，包括安養信託、保單活化、小額終老保險等，並在全台179家分行提供樂齡專櫃、樂齡專線電話及網站樂齡專區，提供長者更友善的金融服務；北富銀基金會持續關懷長者的生活基本需求及身心健康，多年來為長者提供日間關懷、共膳服務等，更積極舉辦「富邦甲子盃」活動，除了桌球及圍棋外，還有富邦甲子歌唱大賽，陪伴長者正向、樂觀面對人生黃金歲月，帶動樂活人生。

2018年起首度在人潮匯聚的台北車站大廳舉辦「富邦甲子盃」桌球比賽，深受長輩朋友歡迎；2019年更擴大規模，桌球之外再加入靜態圍棋比賽項目，吸引更多長者參與，收到廣大迴響；2020年起因疫情暫緩舉辦，今年賽事首度回歸，希望透過「2023富邦甲子盃」鼓勵長者多多走出家門參與活動，增加人際交流互動，創造關懷長者且闔家參與的歡樂氛圍。

「2023富邦甲子盃」結合臺北市政府體育局、臺北市體育總會桌球協會、中華民國圍棋協會等單位的協力，今年桌球單打項目依性別、年齡(60-69歲、70歲及以上)交叉分為4組；百歲雙打項目則分為綜合組及男雙組，參賽者至少1人滿60歲、兩人搭擋合計需滿百歲，方符合參賽資格。圍棋項目個人組的參賽年齡為60歲以上，分為高段組(6-7段)、中段組(4-5段)及低段組(1-3段)，團體組則不限性別，每隊3人，至少1人滿60歲，依照段位積分加總分組。。

北富銀基金會指出，今年超過70歲的長者選手首度突破百位，最年長的選手是93歲，最年輕選手則僅有11歲，差距高達82歲；參賽隊伍中還有許多跨越世代的父子、師徒、好友等組合，一起同場較勁，凸顯「富邦甲子盃」活動不止促進人際交流，更體現「世代共融」的理念。

在今年桌球賽中，不僅有數位超過80歲的長者報名，還出現了兩人合計近160歲的雙打搭擋，突破過往紀錄，長者們在賽場上活躍的身影，令許多年輕朋友自嘆弗如！在桌球女子單打組，還出現70歲組報名人數大於60歲組，充分展現人生70才開始的氣勢。圍棋項目也是眾星雲集，團體組有台灣年紀最小的職業棋士鄭予皓，擁有多座職業賽冠軍的陳永安及彭景華老師也都組隊參賽，讓現場觀眾見證到最精彩的對弈過程。