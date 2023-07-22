信義警分局與北醫大合辦交通安全會議。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

暑假期間是汽、機車出遊的旺季，為加強防制學子們交通事故，北市信義分局特與臺北醫學大學聯合舉辦交通安全會議，共同研議如何加強學生防禦與安全駕駛觀念，希望能降低交通事故。

信義分局指出，北市今年1至7月18日止A1交通事故，以機車死亡20人最多，其中18歲至25歲機車族群屬高風險防制重點；另據臺北醫學大學統計，111年第2學期校內學生僅發生交通事故1件，較前一學期有明顯降低，但111年交通事故中新生所占比率高達66％，對於新生的宣導將持續努力。

信義分局與吳興街派出所在新的學期將積極與臺北醫學大學合作，規劃辦理多場交通安全宣導活動，包括社團負責人研習營、用路安全宣導、服務隊道路安全線上講習等，並透過每學期交通安全會議研議下學期如何加強學生交通安全教育，蒐集各單位及學生代表意見，透過警方分享機車事故案例及探討肇事原因，持續宣導學生騎乘機車時，防禦與安全駕駛觀念，期望有效降低交通事故中的傷亡數。

信義分局提醒機車族群，應注意大型車輛視覺死角、不超速、不搶快，轉彎時應打方向燈及暫停禮讓行人等防禦駕駛觀念，並加強交通違規取締，建議各局處運用交通工程改善手段，減少事故發生，且運用Line、IG、臉書粉絲專頁等社群媒體與網路平台加強多元宣導，提醒用路人相關交通安全注意事項，落實「交通3E政策」，以建立優質安全的用路環境。