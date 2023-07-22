父親節將至，台中市大里區公所22日表揚區內39位模範父親，現年88歲的曾水森（左7）是此次最高齡的模範父親，一家人受邀上台共同切下誌慶蛋糕。（大里區公所提供／潘虹恩台中傳真）

父親節即將到來，台中市大里區公所22日表揚區內39位模範父親，感謝父親們無私奉獻。其中88歲最高齡的曾水森一家代表上台切下誌慶大蛋糕，與現場模範父親們提前慶祝父親節；曾家子女也在活動中大聲說出「爸爸我愛您」，更讓曾先生臉上笑意止不住，相當溫馨。

台中市大里區公所22日表揚區內39位模範父親，台中市副市長黃國榮及大里區長鄭正忠為逐一頒贈台中市長盧秀燕親自題辭「父德堪欽」的精神獎牌給每位受獎爸爸，同時獻上「向日葵花束」，象徵父親猶如太陽般溫暖守護著家人，感謝他們無私奉獻。

最高齡模範父親、88歲曾水森是家中長子，過去家境清寒，國小未畢業就與父親從農維生，擔任起養家活口重責大任，不過因此專攻水稻育苗技術，成為台中縣水稻育苗技術改良協進會會員近40年。此外，曾水森也擔任該里鄰長40多年，不僅是家中子女的好爸爸，也常為社區鄰里貢獻己力，可謂鄰里鄉親半個父親。

另位84歲蕭德琳不僅是愛家的好父親，也是愛妻子的好丈夫。他高中毅然投身軍旅，婚後為了給孩子穩定的生活環境，辭去軍旅生活在台中定居，並於菸酒公賣局上班。蕭德琳與妻子結縭數十年，妻子於1994年中風，他一直陪伴在側，協助妻子生活起居，夫妻倆時時出雙入，他為家庭的付出是一股穩定的力量，帶給兒孫、社會善的循環。

鄭正忠表示，每位接受表揚的父親都是子女心目中「十項全能的爸爸」，在各自的家庭默默耕耘，將畢生豐碩的愛與經歷無條件地傳承給下一代。他們行有餘力之時，更將自身的能力推及於鄰里社區、社會，貢獻是言語所不及，期許透過表揚活動，將爸爸們感人、勵志的事蹟成為後進學習的最佳楷模。