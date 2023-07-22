民眾黨主席柯文哲22日回到故鄉新竹市，在黨籍市長高虹安、聯電榮譽副董事長宣明智、黨籍市議員的陪同下，向地方支持者以閉門方式發表政策白皮書，全程僅開放媒體取鏡5分鐘，會後不受訪，幕僚表示此次政策白皮書並不對外發表，僅向支持者闡述治國理念與方針。
柯文哲今天下午在高虹安、宣明智、市議員李國璋、宋品瑩及柯爸、柯媽陪同下，在新竹市東區千甲路的赫曼咖啡，向支持者發表政策白皮書，但為時2個小時的座談會並未開放媒體採訪，現場有上百位民眾與會，場面熱烈。
民眾黨主席柯文哲22日回到故鄉新竹市，在黨籍市長高虹安、聯電榮譽副董事長宣明智、黨籍市議員的陪同下，向地方支持者以閉門方式發表政策白皮書，全程僅開放媒體取鏡5分鐘，會後不受訪，幕僚表示此次政策白皮書並不對外發表，僅向支持者闡述治國理念與方針。
柯文哲今天下午在高虹安、宣明智、市議員李國璋、宋品瑩及柯爸、柯媽陪同下，在新竹市東區千甲路的赫曼咖啡，向支持者發表政策白皮書，但為時2個小時的座談會並未開放媒體採訪，現場有上百位民眾與會，場面熱烈。
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