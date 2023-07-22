花蓮瑞穗鄉1名婦人遭闖入家中的鼬獾咬傷腳趾，經採樣送驗鼬獾檢體，檢出狂犬病陽性，婦人就醫施打狂犬病疫苗，持續追蹤後續身體狀況，為求謹慎，也將婦人家中的貓、狗採檢送驗。此次驗出狂犬病陽性，表示戶外野生動物仍具有風險性，民眾仍需提高警覺。

家住瑞穗鄉婦人本月16日晚間在家中發現貓狗騷動及追逐聲，查看制止時遭咬傷腳趾，當下就到玉里慈濟醫院就醫，經醫護人員確認是野生鼬獾後，通報花蓮縣動植物防疫所，並為婦人接種人用狂犬病疫苗，持續追蹤後續身體狀況。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮今天指出，17日採樣送檢鼬獾檢體，20日回報檢驗結果為狂犬病陽性，後續擴大採樣婦人家中貓、狗檢體送驗。

他說，狂犬病是人與溫血動物共通傳染病，目前國內仍存在狂犬病疫情，縣府持續辦理犬貓狂犬病巡迴注射。雖然目前花蓮縣10個鄉鎮（除花蓮巿、吉安鄉、新城鄉之外），仍列為狂犬病高風險地區，今年已送驗40件，均為陰性，但此次驗出狂犬病陽性（第41例），表示戶外野生動物仍具有風險性，籲民眾勿任意靠近，避免遭動物咬傷。

如不慎被動物咬傷時，首先要保持冷靜，牢記動物特徵，用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，並以優碘消毒傷口，儘速送醫，評估是否要接種人用狂犬病疫苗；觀察動物行為，並通報所在地鄉鎮市公所或花蓮縣動植物防疫所進行處置。