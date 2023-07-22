延浩因扁桃腺發炎不得已缺席演出。（摘自官方臉書）

韓國男團「VERIVERY」相隔不到半年來台，今（22日）在三創Clapper Studio一連舉辦2場「2023 VERIVERY FAN-CONCERT [DREAM SHOP] in TAIPEI」，不過官方一早公告成員延浩因扁桃腺發炎，需要充分休養，不得已只好缺席，最後僅由5位成員東憲、浩榮、啓賢、勇勝、岡旻上場，團魂滿滿的他們，不僅在活動上數度提起延浩，還邀粉絲一起高喊「延浩啊，我們想你」。

由於這次是隊長東憲當兵前，6人最後一次公開合體，因此今天也有不少從海外飛來台灣的粉絲，開場自我介紹時，隊長東憲便往天上看高喊「延浩啊，你有在看到嗎」，立刻被其他吐嘲「你幹嘛往天上看」，東憲便回「他可能在樓上休息嘛」，老么岡旻也直說「每次演出看到延浩哥都有種安全感，所以今天我一直很不安」，不過為彌補延浩的空缺，5人不僅更加賣力演出，還送上長達半小時的安可，數度走下台與VERRER（官方粉絲名）近距離互動。

5位成員更加賣力演出彌補延浩的空缺。（ON INN ASIA提供）

他們今帶來〈Thunder〉、〈My Face〉等共11首不同風格的歌，遊戲環節中，東憲跟勇勝也挑戰女團舞，大跳李彩演的〈Knock〉還有NewJeans的〈Super Shy〉，5人還一起性感跳朴志胤的〈成人禮〉，岡旻則用美聲演唱李昇基的〈姐姐是我的女人〉，唱完後哥哥們立刻問台下粉絲「我們岡旻今天有沒有偷走台灣姊姊的心啊」。不過最讓粉絲激動的莫過於，東憲跟勇勝帶來越南歌〈叮叮噹噹〉，東憲上場前還特別脫下外套要浩榮幫他拉緊內搭背心，他甚至直接從背後抱住勇勝，還意猶未盡地說「彩排不是說要跳30分鐘，音樂怎麼停了」。

由於VERIVERY上次來台獻上長達45分鐘的安可，活動來到尾聲時，東憲先是笑喊「你們不喊安可，我們也會自己喊完出來了」，勇勝則在旁暗示「希望在後台不會沒聽到你們喊安可喔」，粉絲便故意在該喊安可時換成喊「VERIVERY我愛你」，他們再次上台唱完〈Mystery Light〉後，東憲笑嗆「但不是喊『安可』欸，是喊『VERIVERY我愛你』，那我們先下台，你們喊完安可我們再上台」，接著還真的啓賢、浩榮一起走下台，最後才在粉絲的呼喊下出場。

5人在活動上數度提起延浩，團魂滿滿。（ON INN ASIA提供）

最後發表感言時，5人再度提起延浩，岡旻說「這次我們投入了100℅的心思準備這個演出，雖然因為延浩缺席沒辦法全部展現，非常可惜，但我覺得成員們都有把空缺補起來，也希望延浩不要太難過」，東憲也提到「今天真的深刻感受到延浩有多重要了，早上他來我房間跟我說抱歉，但他本人也覺得非常可惜的人，但VERRER們應該才是最難過的」，並開玩笑表示「我回去會教訓他一下的」，台下秒回「不可以」。

啓賢接著分享「這次來台灣前，練習的時候他被東憲罵得很兇，我們還說延浩真的很久沒被罵了」， 東憲也相當自責地說「我一直在想是不是我把他罵生病了」，並承諾，他們回去一定會轉達延浩「今天我們玩得很開心」，也感謝VERRER們還是跟他們玩得非常開心，浩榮也說「只要大家找我們，就一定會再來台灣，我會回去跟公司說的，不然我自己來也行」，對台灣粉絲展現滿滿的愛。他們結束今天2場演出後，明（23日）還會舉辦簽售會，預計週一離台，班機不公開。