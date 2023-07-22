高雄市前市長韓國瑜近日表態，將會參加明（23）日的國民黨全代會，引發熱議，不少名嘴也關注，此舉是否有助國民黨2024總統參選人侯友宜爭取韓國瑜粉絲的支持。針對有人認為韓國瑜是出於壓力出席全代會，媒體人韋安透露，有一位雲林農民朋友對此忍不住直言，「他們到底有多了解韓國瑜？」

針對有人認為韓國瑜是出於壓力出席全代會，韋安今(22日)表示，他剛和一位淳樸、熱情的雲林農民朋友聊，他說，實在搞不懂某些人的複雜思維，「他們到底有多了解韓國瑜？」就在那裡自由發揮。

韋安接著指出，韓國瑜明明是出於大義和大器，出席明天的國民黨全代會活動，而且還思慮周延地先考慮到，如何避免搶了參選人的風采，一定要對參選人有加油、加分效果的小細節。結果竟然有人說韓國瑜是出於壓力，不得已、被迫才出席明天活動的。

韋安表示，韓國瑜是一條漢子，別人能強迫他做，或不做什麼事嗎？怎麼可以把韓國瑜的義氣和盡責之心，扭曲、矮化成迫於「無奈」？