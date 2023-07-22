俄羅斯2014年從烏克蘭手中併吞的克里米亞半島，周六（22日）遭遇無人機攻擊。由俄方派任克里米亞半島的地方官員說，當地一處彈藥庫因烏克蘭無人機空襲，方圓5公里內人員全部疏散，克里米亞大橋也一度停駛。基輔當局尚無回應。

俄羅斯對烏克蘭全面發起「特殊軍事行動」至周六進入第514天。路透社報導，聽命於莫斯科當局的克里米亞當地行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）說，靠近克里米亞半島中央地帶的克拉斯諾維爾迪斯基（Krasnohvardiiske）一帶有彈藥庫發生爆炸，暫無傷亡通報。俄羅斯國營媒體發布的相關畫面顯示，爆炸地點上空出現大量黑色煙霧。阿克瑟諾夫說，攻擊彈藥庫的是烏克蘭無人機。

Another day, another russian site burning in Crimea.



Occupation authorities said a drone struck the location and in a rare statement, ZSU Stratcom confirmed the attack on fuel storage and warehouses in Oktiabrskoe pic.twitter.com/rZiLlIYe8I — Artoir (@ItsArtoir) July 22, 2023

位於遇襲彈藥庫以東約180公里處的克里米亞大橋（Crimean Bridge），周六也一度短暫停止車輛行駛。這座全長約19公里的跨海大橋位於克里米亞半島東緣，銜接俄羅斯西端本土，大橋5天前才遭空襲，這是「特殊軍事行動」開打以來大橋第2度遭遇大型攻擊，至少2人喪生，俄方指控是烏方下手，基輔當局並未正面承認，僅稱樂見大橋遇襲。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，這座大橋為俄軍補給線，屬於合法攻擊目標。

克里米亞大橋是俄軍在這場戰爭的重要後勤路線，扼亞速海與黑海之間的咽喉。承平時期，每到夏季總有大批俄國觀光客取此道赴克里米亞度假，大橋可供火車、汽車通行。