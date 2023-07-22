民進黨總統參選人、副總統賴清德今(22)日下午前往新北市新莊，出席出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會，與國民黨總統參選人、新北市長侯友宜叫板意味濃厚，綠營要角、嘉義縣長翁章梁以及行政院副院長鄭文燦也上台發言力挺；鄭文燦強調，現在檯面上的3位總統參選人中，只有賴清德準備好了，「1個沒有準備好、1個沒有團隊」。

翁章梁表示，嘉義鄉親大家要勇敢站出來，嘉義的主流民意，就是支持本土政黨、支持民進黨，過去謝長廷選總統時，是民進黨氣勢最低迷的時候，但嘉義縣還是贏2萬8000多票，蔡英文選3次總統，2010年選第一次時嘉義贏6萬票，第二次當選那屆嘉義共贏8萬6000票，第3次對上韓國瑜，贏9萬8000票，「這樣主流民意是不是支持民進黨，是不是支持台灣、支持本土政黨」。

鄭文燦致詞時提到，嘉義人對台灣貢獻良多，各行各業離開嘉義去打拚，包括他自己的家鄉桃園也很多嘉義人，自己擔任行政院副院長時，也在嘉義創造許多機會，包刮無人機中心、嘉義科學園區，「只要對嘉義好，自己都會放在心上」。

他指出，目前3位參選人中，只有賴清德準備好了，充分對台灣、對地方有所了解，賴清德是新北出生、到台南做立委、市長，可以說是從政經驗豐富，他準備好了，反觀另外兩位，「一個沒有準備好、一個沒有團隊」，要讓台灣的經濟、和平有所保障，唯一選擇「信賴台灣賴清德」。

鄭文燦說，蔡英文總統不只是讓世界看到台灣，是讓世界保護台灣，日本、美國等G7都說到，台灣的和平是世界的利益，選擇賴清德就是選擇這條台灣，選擇賴清德就是讓世界保護台灣，然而另2人都要簽服貿，這是2條不同價值、不同的路線，是天跟地不同的選擇。

他強調，很多人以為嘉義只有80萬人，但其實嘉義人在新北市就超過30萬人，這股力量很大，呼籲大家挺賴清德，希望讓嘉義人繼續當台灣人的後盾。