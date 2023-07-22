國立歷史博物館整修工程一延再延，且正、副館長搶著在重新開館前退休，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖22日在臉書發文呼籲文化部要好好解釋，應把史博館整修工程的內容、進度與經費核銷都說明清楚。

陳學聖指出，世界各大博物館為了讓觀光客正常參觀，多採取一邊開館一邊整修的策略，不到萬不得已，不輕易閉館。如羅浮宮把地下從三層擴大成五層的過程，也還在繼續營運，不讓訪客感覺到在整修。既然史博館完全閉館，按理應該以最快速度完工。

然而，史博館自2018年閉館，原訂3年的工程，拖到現在已超過5年卻仍未完工。「梁永斐接任館長後，曾說要力拼年底重新開館，日前卻推遲到明年農曆年前，甚至連大選前都來不及。」陳學聖並指出，以自己所認識的現任館長梁永斐是博物館界的模範生，在看似快完工之前，匆匆申請退休，他指出：「八成是工程出了什麼不得了的狀況，而且很可能嚴重到難以承擔的地步。」

陳學聖表示史博館和故宮圖書文獻大樓長期同時閉館，對國內觀眾而言，最大的損失，就是與世界各大博物館合作的「超級特展」消失了。因為這兩個場地是台北唯二具有恒溫、恒溼設備，且在等級上可與國際大型博物館對接的專業場館。中正紀念堂雖然層級夠，但沒有恒溫恒溼設備。像2020年的日本浮世繪特展，上百年的作品還得租除溼機保護。呼籲文化部針對史博館問題應說明清楚。

網友則懷疑是否文物出了問題，質問：「可能比黃金博物館更慘烈」，也有網友留言，希望「委員關心一下原有收藏品在整修期間的流向。」