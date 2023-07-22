南港分局辦理「青春不迷惘、安全不被害！」宣導活動。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警南港分局依「預防為先、偵防並重、主動關懷社區、深耕警民互信、激發民眾參與、強化自衛能量」的理念，在暑期青春專案期間，為有效防止青少年受毒品危害、打擊不法幫派勢力入侵校園，及嚴防受金錢誘惑而沉迷網路簽賭，甚至淪為詐欺車手，特與南港區九如里辦公室、久如社區發展協會合作，運用南港區四分溪封溪嘉年華會舉行時機，辦理暑期青春專案「青春不迷惘、安全不被害！」預防犯罪宣導活動。

活動在南港區九如里九如區民活動中心2樓舉行，實施識詐、反毒、防制兒少性私密影像等預防犯罪宣導，讓參加民眾加深預防犯罪知能，防制暑假期間青少年安全不被害，並透過無敵打詐旋風球遊戲與現場民眾生動有趣的遊戲互動，達到寓教育樂、犯罪宣導最佳效果。

南港分局防詐宣導團，藉由這次四分溪封溪嘉年華會，讓參加民眾、青年學子及家長更加瞭解易發犯罪的誘因，進而能深入青少年心中，強化自我防衛能力，建立預防各項犯罪的正確觀念。

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