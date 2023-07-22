杜蘇芮颱風對台灣有威脅性，氣象局表示，北部、東北部、東部影響最劇，預計下周二（7/25）發布海警。有專家公布最新的各國預測路徑，一致認為杜蘇芮颱風將直接穿過台灣陸地，預測畫面形成「萬箭穿心」的模樣，讓專家也直說，好久沒看到這種情況。

「久違的萬箭穿心！」臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日晚間發文指出，各國預測杜蘇芮颱風的路徑陸續出爐，共同點皆為「會穿越台灣陸地」，而這樣的預報已經很久都沒有出現。

根據下午2點世界各地天氣機構的預報，台灣、大陸預估杜蘇芮會在宜蘭登陸；美國、韓國則預估登陸地為花蓮；日本、菲律賓認為會在花東交界處登陸；僅香港預估會在台東登陸。該粉專強調，目前預報的路徑仍有修正空間，各大主流模式系集尚未完全收束，「也許仍有一絲絲逃掉的機會哦」。

氣象局表示，杜蘇芮今日下午2時的中心位置在北緯14.4度，東經130.8度，以每小時16公里速度向西進行，根據最新預報，颱風杜蘇芮的路徑向北調一些，最快25日白天發布海上颱風警報，但路徑仍要視24日北轉的角度而定，24日前各地雨勢不大，26日及27日是杜蘇芮最接近台灣的時候，北部跟東北部降雨顯著。