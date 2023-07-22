將軍吼開唱，數萬民眾進場聽歌。（程炳璋攝）

將軍吼舞台前，中午已有歌迷用椅子搶占位。（台南市觀旅局提供／程炳璋台南傳真）

將軍吼會場附近的美食餐廳，中午都遭遊客擠爆。（台南市觀旅局提供／程炳璋台南傳真）

台南市「將軍吼」夏日音樂節22日登場，歌迷午後陸續湧入將軍漁港，提前搶占舞台前方「C位」，大批遊客擠爆附近餐廳漁樓，樂團告五人與藝人阿爆壓軸演出引爆高潮，7分鐘煙火秀照亮夜空，數萬人嗨翻小漁港。

每年至少吸引數萬人的「將軍吼」夏日音樂節，今年在新冠肺炎疫情解封後登場，首日主題「將軍狂派對」，有7組藝人輪流開唱，中午過後即有歌迷無懼艷陽，湧入漁港搶近距離舞台位置。市集、餐廳人潮爆滿，開場藝人由「神棍樂團」擔綱，許多遊客乾脆在舞台前席地而坐，港邊夕陽餘暉下聽歌看表演。

台南市長黃偉哲晚間登台，演唱藝人陳奕迅的經典神曲「十年」。他認為「將軍吼」多年來已打響知名度，為地方帶來可觀的經濟與觀光產值，希望遊客透過參加音樂會，順便逛北門、將軍與七股，體驗台南濱海文化。未來不排除舉辦活動，行銷在地海產與海洋文化。

「杜蘇芮」颱風下周侵台，黃偉哲表示目前南部天氣尚可，希望2天活動不受氣候影響，順利完成。音樂會在阿爆、告五人登場引爆高潮，演唱會壓軸有7分鐘的海港煙火秀。

台南市觀旅局表示，23日第2場主題「港口流行趴」還有藝人蔡健雅、超人氣男團FEniX等7組藝人接棒登台，同樣有7分鐘的精采煙火秀。