國民黨明（23）日舉行全代會，確定提名新北市長侯友宜參選2024年總統，前高雄市長韓國瑜也排開原定行程，將出席與會，外界都關注韓國瑜與侯友宜的互動。資深媒體人毛嘉慶質疑，大家強撐著幫忙明天演完這齣戲之後，難道以後每一天侯友宜旁邊都要站韓國瑜當褓姆嗎？還是繼續情感勒索？國民黨立委王鴻薇坦言，沒錯，這就是「情緒勒索」！恐怕還是要以「大局為重」。

毛嘉慶今（22）日在《新聞大白話》指出，明天只要有人喊「韓國瑜選總統」，新聞焦點就會集中討論。7月23之後，要觀察侯友宜收攏國民黨了沒？還只是一個行禮如儀大拜拜？可先看雙北立委會不會跟侯友宜一起掛競選看板？有沒有聯合文宣？這騙不了人。如果侯友宜定於一尊，競選看板明天就要準備好了，724就要掛上了，有或沒有？大家等著看！

毛嘉慶披露，韓國瑜明天參加全代會，很多人看出來有辛酸的一面。因為韓國瑜被框好的「人設」，讓他非去不可。上次朱立倫「換柱」吃定洪秀柱，就像侯友宜吃定韓國瑜一樣，吃定韓國瑜忠黨愛國的人設，和不忍心讓國民黨倒台，所以韓還是會出來。

毛嘉慶直言，韓國瑜不管過去受到什麼屈辱、被誰穿小鞋，韓國瑜一定會站在台上。不過，毛嘉慶質疑，明天這場韓國瑜挺侯友宜的戲碼之後，後天呢？大後天呢？難道以後每一天侯友宜旁邊都要站韓國瑜當褓姆嗎？還是繼續情感勒索？今天政治已經玩到不關乎民生，讓大家過好日子，而是單一政客私相授受，黃袍加身，說初選會分裂、徵召就會團結，一連串的謊言到現在，大家強撐著幫忙明天演完這齣戲！

資深媒體人毛嘉慶。（資料照片）

立委王鴻薇則抗議節目時間分配不對稱，接著說，明天非常感謝韓國瑜寬宏大量，作為政治人物，他是大局為重的，否則他如果有很多委屈，說實在，他明天真的不需要出席！但韓國瑜為什麼會出席？為何要調整行程？所有紛紛擾擾恩恩怨怨，恐怕還是要大局為重，沒錯，這就是「情緒勒索」！

王鴻薇坦言，我們做為政治人物難道沒有恩怨情仇嗎？說起來都可以寫成一本書。如果支持者仍然希望能夠看到我們是團結和整合的，如果主流民意希望看到政黨輪替，我們還是要有些責任，自我可以小一點，大我可以大一點，否則沒辦法走到最後目標。

主持人王淺秋最後強調，大家時間差不多，差不多一樣的，謝謝三位。