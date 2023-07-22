國民黨明(23日)將召開全代會，通過提名侯友宜參選2024總統，前高雄市長韓國瑜也表態會出席，外界也都密切關注兩人互動。前立委郭正亮表示，民進黨內英系也不喜歡總統參選人賴清德，但賴沒有口出惡言，並用實力證明能穩住民調，等到全代會上總統蔡英文喊出併肩作戰讓英系歸隊，處理的比較有智慧；侯陣營也該記住這點，盡量「與人為善」，明天過後不能再搞內部鬥爭，還要準備專門給韓國瑜講半小時以上的造勢場，向韓粉證明他們要併肩作戰。

郭正亮今(22日)在政論節目《新聞大白話》表示，韓國瑜原本要跟家人出國，但韓知道全代會很重要，不去會被媒體做文章。既然韓國瑜要來，侯友宜也要保握機會，一定要做一些動作，因為媒體絕對會跟拍。

郭正亮也坦言，韓國瑜是國民黨目前最有魅力、最有群眾的菁英之一，真的是第一名，侯友宜這個月內至少要辦一場，特別讓兩人同台的活動，而且要「自己辦」，不能每次跟韓國瑜同台都是「借場」，上一次借黃復興、這一次借全代會，這沒有意義，因為這是大家都會來的場。他強調，侯友宜要辦一個造勢場，讓韓國瑜至少講30分鐘，讓人家覺得他們會好好的並肩作戰。

郭正亮也提到，民進黨總統參選人賴清德也在面對這種問題，賴很早就確定是總統參選人，但英系一直沒有支持他，直到全代會上總統蔡英文說併肩作戰，所有的英系才歸隊，這期間也有一個過程，但賴清德處理的比較有智慧，從來都沒有對英系口出惡言，事實上英系很多人也不喜歡他，但賴也是用實力證明可以穩住民調，畢竟民進黨還是一起在選舉。

郭正亮也提醒，侯陣營要記得這一點，盡量與人為善，不要再發生指名道姓、盯著某些人的內槓，這對侯友宜的選情毫無幫助，723之後就要全部結束，考慮都要是怎麼增加選票、擴大整合，不要再搞內部鬥爭的事情。