中部萬安演習27日登場 豐原為驗證行政區「這件事」要注意

中部地區「萬安46號演習」將在27日13時30分至14時登場，警方22日提醒，豐原區為台中市驗證行政區，民眾聽聞防空警報或接獲手機告警訊息時，路上行車需要立即停止、下車，就近「進入防空避難設施」，違者最高可罰15萬。（豐原警分局提供／潘虹恩台中傳真）

中部地區「萬安46號演習」將在27日登場，警方22日提醒，27日13時30分至14時實施警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制；豐原區為台中市驗證行政區，民眾聽聞防空警報或接獲手機告警訊息時，路上行車需要立即停止、下車，就近「進入防空避難設施」，違者最高可罰15萬。

警方表示，演習當日13時30分至14時將實施車輛、行人、燈火及門窗管制，民眾聽聞防空警報（或接獲手機告警訊息）時，應依警察及民防人員引導，就近實施疏散避難；公司、商家、場館、學校、工廠及其他有人活動場所（含居家者）應緊閉門窗、關閉室內燈源、避免人員進出。未配合管制及演練且經勸導仍不聽者，可依民防法處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

台中市政府警察局豐原分局指出，本次演習中，全台22個縣市於24日至27日分北、南、東、中區，分別選擇一個鄉、鎮、市、區，驗證「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」，台中市驗證行政區為豐原區。

豐原警分局說明，民眾聽聞防空警報或接獲手機告警訊息時，路上行車需要立即停止，駕駛人與乘客則要就近「進入防空避難設施」，民眾也不得待在室外。另，當日14時至14時30分，豐原區台鐵豐原轉運中心、南陽國小也將分別實施戰災搶救（災害救援）及戰時災民收容救濟站開設演練。

為助演習順利進行，各分局警方紛紛想出不同宣傳方式，期盼向民眾確實傳達相關注意事項。台中市政府警察局烏日分局特別由分局長尤啓南及業務組組長呂佳修親自上陣，分別錄製「台語版」與「英語版」之宣傳影片，向在地民眾及外國人提醒應配合辦理事項。尤啓南表示，影片使用民眾母語能夠讓民眾備感親切外，也能更了解相關內容。