男星庾澄慶和前妻伊能靜有一個21歲兒子「小哈利」庾恩利，儘管二人離婚但對恩利的愛都沒減少，一直都很關心他，恩利也多次傳出有意往幕前發展，伊能靜則大方回應他是朝導演之路邁進。最近恩利開直播時，庾澄慶被發現也來當觀眾，沒想到他替爸爸宣傳演唱會，竟讓庾澄慶害羞到離開現場。

恩利從小因為星二代身分就受到關注，長大後跟隨爸媽腳步在大眾面前展現自己，更多次扮女裝爆紅，還被網友大讚變身的他不輸真正的女生。昨（21日）恩利在IG開直播，過程中他發現爸爸庾澄慶也出現在觀看名單內，於是特別幫庾澄慶宣傳，「明天有爸爸演唱會」。

恩利在直播上幫爸爸庾澄慶宣傳演唱會，沒想到讓庾澄慶秒說要離開。（圖／摘自微博）

沒想到庾澄慶立刻在底下留言，「不用promo（宣傳）！我離開」，還加上一個笑哭的表情；不過，恩利還是一直幫爸爸宣傳演唱會，到直播結束的最後一句話還是，「明天請去看我爸的演唱會」，足見父子倆感情有多好。

先前庾澄慶被問及是否贊成恩利走到幕前當藝人，他只表示會默默支持恩利做喜歡的事，「我覺得小孩做他想做的事情，然後健康快樂就完美了」，從來不在意兒子穿女裝的爭議。