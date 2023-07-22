下一代學生行人路權聯盟22日舉辦「高雄行人路權大遊行」活動，上千人共同上街頭響應。（洪浩軒攝）

下一代學生行人路權聯盟22日舉辦「高雄行人路權大遊行」活動，上千人共同上街頭響應。（洪浩軒攝）

下一代學生行人路權聯盟22日舉辦「高雄行人路權大遊行」活動，上千人共同上街頭聲援，台南女童車禍受害者家屬余爸爸也到場響應，余爸爸提到，政府雖然有做出交通改善，但改善速度遠遠追不上生命喪失的速度，這次站出來就是希望監督政府做出更多改善，讓大家有平安回家的路。

高雄行人路權大遊行昨日下午在文化中心集合出發，並行經高市府四維行政中心，向高市府遞交訴求書，此次遊行4大訴求包括「完善人行道，道路規畫以人為本」、「考照不能雞腿換，道安教育要做對」、「危害行人積極取締，執法不偷懶」、「交通要安全，弱勢族群不危險」。要求政府從道路規畫、道安教育、執法取締等不同角度加強以人為本的交通政策，積極促成社會「交通零死亡」的願景。

台南5月初發生余姓女童過馬路遭撞慘死事故，余女父親昨天也特別帶著女兒生前最愛的背包參加高雄行人路權大遊行活動，想到女兒可愛模樣及事發70多天以來的痛苦及悲傷，讓他在致詞時數度哽咽，希望政府可以加速交通改革，避免憾事再度發生。

余爸爸表示，他相信蔡英文總統及交通部長王國材有看到他女兒所流的血，也有看到因為道路設計不良而喪失寶貴生命者家屬所流的淚，所以才會陸續作出改善，但行人安全不是一昧靠政府取締、提高罰款、造成社會對立來達成，大家都知道這個道理，但好像就政府還不知道。

余爸爸強調，他相信中央及各縣市首長都有在做交通改革，但改革速度遠遠追不上喪失的生命，從5月8日他女兒遭撞喪命後，至少又有3人命喪人行道上，人民遊行的目的不是非要誰下台，也不是想製造對立，而只是想要一條平安回家的路，他請求政府全面檢討行人道路設計的不良，從人本道路設計著手改善。

交通局副局長黃榮輝代表收下訴求書並回應，民間團體提到的理念跟高市府施政方向相同，目前已規畫人行道和相關設施給行人更好的空間，另外，市府今年也增加預算來改善人行環境，考照也建議中央改善制度，希望中央、地方、民間三方共同努力，達到行人零死亡願景。