林珈安曾是女團「Roomie」成員，嫁給圈外男友Freddy，並生下2名兒子，日前小兒子因熱痙攣發高燒、全身抽搐，甚至一度失去呼吸而送急診，好險最後順利退燒並平安返家，不過仍需吃藥及觀察狀況，經歷這段煎熬過程，林珈安崩潰喊：「我始終都呈現一種喪屍的狀態，保持頭腦清醒但身體超不清醒。」

林珈安10個月大的小兒子，前幾天凌晨突然全身抽搐後失去呼吸，在送醫的路上，身體還不斷抖動，燒也一直沒退，讓她想起大兒子三個月大時，臉也曾變成紫色、哭到暫停呼吸的可怕回憶，好險到院時，小兒子意識還算清醒並能大哭。

經醫師檢查後，表示小孩伴有咳嗽、痰音嚴重，安排留院觀察12小時，確認不會再次發燒或產生其他併發症，當晚除了照胸腔X光，還得在病床上注射抗生素點滴，其他時間，林珈安則抱著會認床、14公斤重的小兒子餵奶，還得留意若小孩排尿，第一時間通知醫師，直到4點多才把小兒子抱回床上。

醫師查房時，告知此病為熱痙攣，為個人體質問題，部分小孩發燒會這樣，日後如果微燒，務必做好退燒處理。等了一夜後，血小板、尿液採檢都算正常，只有肺的部分還有點發炎，但狀況已好轉許多，便在中午辦理出院。目前小孩咳嗽尚未完全康復，仍得持續吃藥跟量體溫控制病情，她也感謝醫護人員的細心照料。網友們看完文章後替她擔心，許多爸媽也很能理解照顧小孩的辛勞。