暴動了！全台首間「玩偶旗艦館」試營運 人多到提早打烊

「KHTOY全台最大絨毛玩具旗艦館」標榜架上商品多達1000多種。（呂妍庭攝）

「KHTOY全台最大絨毛玩具旗艦館」標榜架上商品多達1000多種。（呂妍庭攝）

「KHTOY全台最大絨毛玩具旗艦館」有如玩偶百貨公司，充滿童趣也是網美打卡景點。（呂妍庭攝）

2002年創立的金興玩具長期生產授權玩偶，近日斥資近4億在嘉義縣民工業區打造全台首間玩偶旗艦館「KHTOY旗艦館」，今試營運第一個周六，約6000多人湧進3層樓600多坪賣場空間，人潮多到周邊交通大打結，架上產品被清空來不及補貨，還臨時加開櫃台結帳，讓業者不得不緊急宣布提早3小時打烊，生意如此火熱，連業者都出乎意料，忙翻了！

「KHTOY全台最大絨毛玩具旗艦館」20日起試營運，規畫29日正式營運，3層樓賣場設計有如玩偶百貨公司，充滿童趣也是網美打卡景點，打出迪士尼、卡娜赫拉、天竺鼠車車、哈利波特、粉紅豬小妹、動漫等各式授權玩偶多種上千種，還有迪士尼100周年專區販售台灣限定款銀色炫彩米奇米妮，加上開幕期間加入會員享75折優惠、抽機票等好康，今周六就吸引6000多人進館，賣場空間人擠人。

金興玩具股分有限公司表示，20日試營運首日約2000人入館，21日周五3000人，今天一口氣湧入6000多人，考量交通流暢、動線安全和館內服務質量，下午3點緊急宣布營業到5點，比原訂8點提早3小時。

金興玩具協理陳士倫說，因人潮超載，不但結帳區沒辦法消化，架上產品被清空也沒辦法補貨，加上周邊交通打結，擔心造成工業區其他廠家的困擾，即日起至29日正式營運的當周周末，都只會營業到下午5點。

今業者在官方臉書貼文宣布提早結束營業，就有不少網友在底下留言要大家今天不要再來了！陳士倫說，原設定賣場3層樓總停留人數120至150人是參觀、採購上限，且預估消費者停留時間大概半小時，結果今湧進6000多人，周邊能借的停車空間都借了還是不敷使用，也進一步發現消費者停留時間拉長到1.5至2小時。

陳士倫說，除透過提早結束營業因應人潮，也會討論、調整相關配套，除讓消費者有好的參觀、購物品質，更不要造成工業區其他廠家的不便。