台灣夏季炎熱，今年更屢屢出現38度以上極端高溫，許多人都想待在冷氣房避暑。有網友好奇，過去幾乎每家都使用窗型冷氣，但近年來大家似乎偏愛分離式冷氣，想知道窗型冷氣沒落的原因為何？對此，多數網友直指的3大主因包括耗電和噪音，直說：「你能忍受那個噪音睡覺我也服了」。

原PO在PTT八卦板發文表示，記得過去家家戶戶都喜歡裝窗型冷氣，不只吹起來涼，室外還會滴水，每到夏天大家開冷氣時，外面就像是在下小雨一樣。原PO指出，窗型冷氣的機械結構較簡單，濾網髒了可以自己清洗，不涼就是冷媒沒了，找師傅來補也很簡易。

「耐操好用，幾乎不會壞！」原PO大讚窗型冷氣，就算壞了去大賣場買一台，再裝上去也不是難題；反觀現代流行裝分離式冷氣，不僅價格較貴，故障也很難自行修繕，就連報修等材料都要好幾天的時間。原PO不禁納悶，「窗型冷氣到底怎麼沒落的？」

貼文曝光後，引發討論，眾人主要認為有3大原因，分別是「很吵、耗電、不美觀」，網友紛紛留言，「因為吵，而且開那麼大洞很醜」、「不挖洞就要犧牲開窗」、「窗框型的常會讓窗框震動」、「耗電啊！之前租屋有3台，夏天2個月電費可以破萬」、「你能忍受那個噪音睡覺我也服了」、「窗形就方便，分離式安裝後續都成本較高」。

不過也有一派人不認為窗型冷氣沒落，「哪裡沒落了？學生宿舍還是一堆」、「窮人還是裝窗型啊」、「窗型就方便，分離式安裝後續都成本較高」、「免破壞裝潢，吸引租屋房客選用」、「非法隔間的房東最愛裝窗型了，大量叫貨很便宜」。