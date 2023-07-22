今（22）日上午10時17分許，新北市三重區重新橋下疏洪十六路計程車休息處驚傳命案，1名61歲楊姓男子被發現躺於計程車駕駛座沒有反應，報案後救護人員到場，發現以明顯死亡未送醫，警方報請檢察官相驗。

警方表示，今日上午有民眾在重新橋下疏洪十六路計程車休息處，發現楊男躺在車內叫不醒，需警方協助處理，經了解死者為楊男（61歲），經救護人員觀測及檢視後，死者已無呼吸心跳，且出現屍斑，確切死因則待釐清。

警方調查，楊男從事高灘地保全與妻子住在桃園，因工作原因大約2-3天才會回家一趟，今（22）日上午9時許因未上班，發現人因熟悉死者平時均住於重新橋下計程車休息站，故前往上述地址尋找，發現死者躺於計程車駕駛座，家屬經警方通知到場，表示楊男有高血壓疾病。

警方通知鑑識人員到場進行採證，初步排除無外力介入跡象，並報請新北地檢署檢察官相驗釐清死因。