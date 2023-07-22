國民黨全代會明天（23日）將在板橋體育館登場，通過徵召新北市長侯友宜參選總統，前高雄市長韓國瑜表態將出席。前立委郭正亮表示，723之後，侯陣營要考慮的是「怎麼增加選票」、還有「擴大整合」，內槓應該要到此結束了。

郭正亮今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，韓國瑜要來全代會，侯友宜要把握這個機會，一定要做一些動作，因為媒體一定會跟拍。韓國瑜是國民黨目前最有魅力、最有群眾的菁英之一，所以侯友宜最少這一個月內應該自己辦一場兩人同台的特別場，讓大家覺得他們要好好並肩作戰。

郭正亮更舉例指出，民進黨總統參選人賴清德很早就確定是民進黨候選人，可是當時英系也沒支持他，一直到全代會總統蔡英文說並肩作戰，所以英系當然就靠隊了。賴清德處裡的就比較有智慧，從頭到尾都沒有對英系口出惡言。

郭正亮接著點出，未來侯陣營可能要儘量與人為善，如果是指名道姓，盯著某些人這樣的一種內槓，對侯友宜的選情毫無幫助，應該到723，就一切結束了，要考慮的是怎麼增加選票、還有擴大整合。