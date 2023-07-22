2023旗津風箏節22日熱鬧開幕，高雄市長陳其邁也特地前往開幕儀式，除了向大家介紹風箏節最佳拍照視角攻略，也與黃佩琪、金淵珍、漢娜等多位知名網紅拍下風箏節美照。（洪浩軒攝）

2023旗津風箏節22日熱鬧開幕，高雄市長陳其邁也特地前往開幕儀式，除了向大家介紹風箏節最佳拍照視角攻略，也與黃佩琪、金淵珍、漢娜等多位知名網紅拍下風箏節美照。（洪浩軒攝）

2023旗津風箏節22日熱鬧開幕，從本周開始連續3周星期六、日都有不同主題風箏及親子體驗活動，還有大型氣墊水樂園及周邊設施，高雄市長陳其邁也特地前往開幕儀式，除了向大家介紹風箏節最佳拍照視角攻略，也與黃佩琪、金淵珍、漢娜等多位知名網紅拍下獨一無二的風箏節美照。

今年旗津風箏節首創陸海空3D風箏展演，滿天風箏配上旗津海天一色的美景，吸引大批民眾前來朝聖，更大讚旗津風箏節是全台最有看頭的風箏節、周邊的氣墊水樂園及旋轉遊樂設施，也讓小朋友玩的不亦樂乎。

觀光局說明，活動開幕周率先由12米軟Q高雄熊首度亮相，更和各式熊熊一起在空中擺動熱鬧開場，下周末則以動物園可愛動物為主題，最後一周安排去年造成轟動、超療癒的海底生物全體總動員作為壓軸。此外，每周六晚間還有夜間風箏展演，前所未見的百米夜光神龍現身旗津夜空，也是今年必看必拍的特色亮點。

陳其邁昨日穿著花襯衫化身潮男，大力行銷旗津觀光，在氣墊水樂園與小朋友玩海灘球，也和日本南薩摩市貴賓共同品嚐旗津在地美食，同時與氣質甜美的韓國網紅金淵珍、熱愛戶外活動的陽光女孩黃珮琪以及知名部落客漢娜共同示範多視角風箏拍照pose。

高市府呼籲，市民朋友搭乘捷運、輕軌轉乘渡輪輕鬆遊旗津，活動期間渡輪班次加密；一般遊客騎乘的燃油機車禁止登船，同時當日將視現場人潮狀況彈性調整。此外，旗津區內也有安排定點接駁服務，想參加風箏節及氣墊水樂園活動的民眾請多利用大眾運輸，避免過多車流導致壅塞，並視屆時車流狀況實施四階段交通管制。