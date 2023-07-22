台中北屯區北屯社會住宅因主動退縮空間、保留老樹，已獲多項大獎，近來再獲得建築園冶獎肯定。（都發局提供／張亦惠台中傳真）

台中北屯區北屯社會住宅因主動退縮空間、保留老樹，已獲多項大獎，近來再獲得建築園冶獎肯定。都發局長李正偉表示，感謝建築園冶獎給予台中市公共建設及各類優良建築更多關注與支持，透過獎項的推廣，讓台中的城市魅力得以被更多人看見。

住宅發展工程處主辦的「台中北屯好宅」，因基地屬原眷舍舊址，基地內存有許多芒果、楊桃、龍眼等列管老樹，規畫設計階段時納入地方聲音並與公民護樹團體攜手合作，保留基地內5棵列管老樹及15棵樹木，透過調整原規畫設計並主動縮減社宅空間方式，讓老樹及其它保留樹木能有更多生長空間，社會住宅與自然環境融合，達到人與自然共存的願景，繼榮獲公共工程委員會頒的金質獎及第十屆「台灣景觀大獎」等多項大獎後，榮獲本屆2023建築園冶獎肯定。

都發局指出，建築園冶獎是由民間自主發起的建築運動，針對當年度公私領域特色綠美化建築評選，不只重視個別建築創新，也強調社區生活環境的營造，為建築界具指標性獎項。

都發局表示，台中市政府興建社會住宅除兼顧工程品質及建築美學外，也著重提供舒適的居住生態及景觀環境，以落實台中市長盧秀燕建設兼具居住機能、生態環境及共好理念好宅的承諾。

這次台中獲獎的作品包含北屯區北屯社會住宅榮獲大樓建築景觀類獎項；大里區健民國小打造友善校園-「竹仔坑之心人文通學步道工程」獲公共建築景觀獎；都發局社規師所輔導的社團法人台中市社區終身學習推廣協會「走跳大肚王國－頂街飛媽故事」及大肚大東社區「莿仔內大豐收」2案榮獲社區景觀營造類建築園冶獎。