高雄市長陳其邁22日出席美濃野菜節活動，他與廚師阿海納一起製作野菜料理。陳其邁在現場特別感謝「野蓮之父」鍾華振及新住民對美濃農產業的貢獻，過去鍾華振將野蓮變成家喻戶曉的菜餚，如今透過新住民的合作努力，使野蓮可以量產、銷售全台。

傍晚美濃雖然下了場大雨，但卻不減民眾的熱情。陳其邁說，今年是美濃野菜節首屆辦理，美濃有許多優質農特產品，歡迎大家一起暢遊野生市集及品嘗美濃的特色料理。隨後陳其邁更上演「阿邁上菜」秀，與廚師阿海納共同製作野菜料理，推廣更多美濃野菜。

陳其邁細數美濃野菜三寶，包括尖瓣花、福菜與野蓮，其中野蓮產量為全國第一，占台灣的80％，產值有4.5億元，是名副其實的「野蓮王國」，他表示，農委會與市府、農會一起合作，開發更多通路讓野蓮能夠進入各地生鮮市場，他也鼓勵大家多吃野蓮，它有非常多的纖維與維他命C，可以說是養顏美容的好蔬菜，希望大家多多認識並推廣美濃野菜。

會中，陳其邁化身「阿邁」廚師，介紹野菜食材並製作野菜創意料理，以美濃在地食材的薑黃豆腐、九層塔豆腐與野蓮完美融合，並佐以美濃在地的芝麻醬與味噌，製作出一道適合濃夏品嚐的清爽美食，令人食指大動。