國民黨總統參選人侯友宜與民進黨總統參選人賴清德今(22)日都在選在新北市，成立自己的「嘉義後援會」，尬場意味濃厚，更傳出嘉義同鄉會有幹部有異音，痛批賴陣營不尊重同鄉會內部共識「吃相難看」；對此挺賴的新北市嘉義同鄉會理事長、全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會總召集人劉德宗強調「沒這回事」，直言嘉義人挺台灣的總統。

針對內部傳出不滿聲音，認為賴清德吃像難看，劉德宗表示「應該沒有這件事」；他指出，今天包括全國嘉義同鄉會的現任理事長都在這裡，也都會接受賴清德的授旗、各自成立後援會。

另外也傳出有嘉義同鄉會人員不滿賴方後援會冠名全國，認為自己「被代表」，劉德宗則直言嘉義鄉親旅居在全國各地的人數達百萬，所以並不是只有一處同鄉會而已。

不過今天藍綠兩陣營各自成立嘉義鄉親後援會，搶攻嘉義票源，被問及嘉義人「會支持賴清德還是嘉義人」時，劉德宗則說，嘉義人是台灣人，所以我們挺台灣的總統，大家各自支持各自的對象。