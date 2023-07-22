活動現場也結合科技宣導，運用VR提供毒駕、毒趴虛擬情境，提供沉浸式體驗，達反毒宣導目的。（蔡明亘攝）

桃園市陽明高中嘻哈研究社長王又民（左）與副社長楊耀瑜（右）分享創作饒舌心得。（蔡明亘攝）

暑假期間，桃園市警察局啟動青春專案，擴大稽查青少年出入不良場所或打工遭騙等情形，今年首度攜手青年局在中壢銀河廣場辦理「青春挺Real」饒舌秀，共10組參賽者帶來精彩表演，盼透過正向活動發揮正能量，避免青少年涉足不良場所。

警察局長吳坤旭表示，今年青春專案有別於以往，除了結合相關局處組成聯合稽查小組， 針對高風險場域擴大稽查，更首次與青年局合作辦理青春饒舌秀，集結市內國高中職嘻研社，共同參與饒舌創作表演，並邀請網紅「美麗本人」、無双樂團及大成國中熱舞社演出。

活動現場也結合科技宣導，運用VR提供毒駕、毒趴虛擬情境，提供沉浸式體驗，達反毒宣導目的，桃園市長張善政也親自體驗VR宣導，他表示，市警局不僅維護治安，更進一步與青年局合作，協助青少年在暑假將時間運用在正向之處，推出「青春挺Real」系列活動，其中饒舌秀不僅能避免涉足不良場所，還可讓有興趣者培養更多才藝。

陽明高中嘻研社的楊耀瑜、王又民分享，過去寫饒舌歌都以自身故事發想，這次融入反毒內容，是相當新鮮的挑戰，歌詞內容走不同風格，將吸毒的身體反應和可能刑罰都融入，盼藉自身力量告訴大眾千萬別碰毒品。

桃園市少年隊長戴賢表示，這次活動共10組學生報名，將「5反1強化」，包括反毒品、反詐欺、反色情、反幫派暴力、反深夜遊蕩及強化少年網路安全概念的防制觀念，融入饒舌歌並人氣票選，冠軍獎金達1萬元。

此外，8月7日少年隊將於臉書粉絲專頁線上直播「青春相談室」，邀請藝人「阿拉斯」暢談青春議題，民眾只要上線留言互動，即可參加Switch、筋膜槍及超商禮券等抽獎，歡迎民眾踴躍參與，相關活動請至「桃園市警局臉書粉絲團」（https://reurl.cc/zYKLNQ）或「少年隊臉書粉絲團」（https://is.gd/9NHlRU）查詢。

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