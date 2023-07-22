家長一早就帶著青少年至會場等候，看到攀岩場內高達12公尺的仿天然地形的岩壁，讓大家都躍躍欲試。（圖／警方提供）

為鼓勵青少年暑期從事正向休閒活動，台北市少年警察隊、台北市政府少年輔導委員會於暑假期間辦理「青春進行式」系列活動，第2場次結合「岩究所y17」邀請青少年化身蜘蛛人，透過攀岩活動在炎炎夏日的後疫情時代，充分出關放電，找回消失已久的肌肉群。

家長一早就帶著青少年至會場等候，看到攀岩場內高達12公尺的仿天然地形的岩壁，讓大家都躍躍欲試。（圖／警方提供）

家長一早就帶著青少年至會場等候，看到攀岩場內高達12公尺的仿天然地形的岩壁，讓大家都躍躍欲試。（圖／警方提供）

許多家長一早就帶著青少年至會場等候，看到攀岩場內高達12公尺的仿天然地形的岩壁，讓大家都躍躍欲試，不過青少年必須先通過少年警察隊及少輔會設下的關卡，透過彈珠檯、扭蛋機等遊戲，結合犯罪預防知識問答，充分暖身並提升自我保護觀念。

教練也在課堂上分享「三點不動一點動」、「確保口令」等觀念，並適時提示可以抓、踩的石頭，鼓勵青少年盡力嘗試，讓原本有些懼高的青少年，紛紛成功挑戰自我的極限，體會運動後大腦分泌多巴胺帶來的成就感。

台北市少年隊長吳坤安表示，疫情期間民眾使用網路時間大幅增加，也面臨許多潛藏危害，呼籲青少年網路交友時，應避免傳送私密照並隨意與陌生人見面，利用網路投資或購物時，也要避免聽信詐騙集團話術匯款，以維護自身及荷包的安全，最後也鼓勵青少年適時放下手機讓眼睛休閒，參加「青春進行式」系列活動，挑戰自我並度過充實、安全的暑假生活。