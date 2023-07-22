國民黨台北市議員楊植斗指出，台北市2021年家暴案創新高，達到1萬7128件；雖然今年微幅下降，但還是高達1萬6924件。至於兒少保護和老人保護案件則是仍維持高點，分別為1528件和2535件。楊植斗質疑，市府到底有無應預防改善系統？若不及時解決，台北市首善之都的稱號就如謊言一般。

楊植斗表示，兒少保護和老人保護案件屢創新高，但目前市府社會局只能被動發現隨後處理，應該在處理家暴案問題的同時，進行一定程度的輔導改善，否則北市的家暴率只會越來越高。楊植斗直言，數字上升有一部分可能是黑數被揭露，但也有可能代表台北市長者和兒少家暴問題越來愈嚴重，希望市府正視問題，畢竟數字上升是事實，應及時想設法解決。

社會局指出，北市兒少保護自2022年起辦理「兒少保護個案親職賦能計畫」，招募托育、諮商、職能、護理等不同專才之親職老師，偕同社工進行訪視，增加評估面向與精準度，並可依據個案及家庭需求，媒合親職老師到宅指導，提升照顧者親職知能、協助改善居家環境併營造良好親子互動，減少兒少再受虐風險。

另外，還有社區初級預防扎根計畫與培力宣講師，目前獲衛福部認證的防暴宣講師，有11位，透過培植社區防暴宣講師及補助民間團體，在辦理社區節慶活動、社區巡守或集會時，推廣家庭關係營造、不用打罵的管教觀念等。