美國內華達州衛生官員以及美國疾病控制與預防中心（CDC）本週四（20）表示，一名2歲男童本週死於「福氏內格里蟲」（Naegleria fowleri）感染，又稱食腦變形蟲，這名男童了自拉斯維加斯以北的林肯郡，他在家鄉裡的一處天然溫泉不幸感染而喪生。福氏內格里蟲是一種自然存在於環境中的微小單細胞阿米巴原蟲，生活在土壤和溫暖的淡水（如湖泊、河流和泉水）中，可以通過鼻子進入人體並到達大腦，從而感染人類。

The Naegleria fowleri's day-to-day life is pretty quaint for a killer amoeba.



But, it embarks on a transformation when it inadvertently travels from its watery home to an unwelcoming human body where it never intended to be, and it must adapt. https://t.co/mND2l18vgy pic.twitter.com/AbpCUqX3kQ — Journey to the Microcosmos (@JourneyToMicro) July 17, 2023

據《美國國家廣播公司》（NBC）22日報導，男童的母親邦迪（Briana Bundy）說，她2歲的兒子在與感染作鬥爭後不幸於本週三（19）過世，她在臉書上發貼文表示他兒子苦撐了7天。

Those close to the family say he contracted the brain-eating amoeba, also known as Naegleria fowleri, a few weeks ago while swimming in Ash Springs. https://t.co/t7d4BRMPOy — Joshua Peguero (@JoshuaPeguero) July 21, 2023

「福氏內格里蟲」（Naegleria fowleri），喜好溫暖環境，主要棲息於淡水中，例如湖泊、溪流，福氏內格里蟲會感染人類，當人類進入受感染水域中游泳時，福氏內格里蟲會透過鼻子的嗅覺神經進入大腦，進一步破壞大腦組織，引發「原發性阿米巴腦膜腦炎」（PAM, primary amebic meningoencephalitis）。不過如果人類吞食受汙染水源，並不會因此受到感染。

感染症狀包括劇烈頭痛、發燒、惡心、嘔吐和頸部僵硬，可在接觸後 1 到 12 天開始出現。症狀出現後病情發展迅速，患者通常在 18 天或更短時間內死亡。