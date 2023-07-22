刑事鑑定專家李昌鈺近日被美國法院指控偽造證據，國民黨前立委蔡正元質疑，「那兩顆子彈呢？」應該要再設個特偵組，查個清楚不可。
著名的旅美刑事鑑定專家李昌鈺，近日被美國康乃狄克州法官認定，在1985年一件謀殺案中涉嫌偽造證據，全案將交由陪審團審理。
國民黨前立委蔡正元今（22）日在臉書質疑，「那兩顆子彈呢？」「2004年那兩顆子彈，李昌鈺有沒有偽造證據和證詞？」
蔡正元引述《太報》的新聞並且表示，李昌鈺遭美國法院判決，因偽造刑事證據和證詞，害人入罪，必需受審。李昌鈺的專業信任一夕瓦解，現在李昌鈺所承辦的案件正被全面檢視。
蔡正元質疑，2004年那兩顆子彈，李昌鈺有沒有偽造證據和證詞？非再設「專案特特特偵組」，查個清楚不可！
三一九槍擊案發生於2004年3月19日下午，時任總統陳水扁和副總統呂秀蓮在臺南市金華路上遭到槍擊，陳水扁與呂秀蓮分別於腹部與膝蓋受傷。經刑事鑑定專家李昌鈺調查後，檢警認定該事件的嫌犯為已自殺身亡的陳義雄。
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