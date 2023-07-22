▲現場民眾自備小帳篷、野餐墊等，席地而坐，享受台上音樂及美食，享受悠閒周末時光。（徐佑昇攝）

▲現場有來自基隆在地的40家攤商，打造基隆限定的山海市集。（徐佑昇攝）

▲基隆市長謝國樑表示，未來將在潮境與和平島規畫更多適合親子遊憩的空間。（徐佑昇攝）

▲基隆市議會議長童子瑋表示，鼓勵市府未來可以增加預算與爭取補助，將潮境相關活動辦得更盛大，吸引更多遊客與市民同樂。（徐佑昇攝）

潮境海灣節人潮滿滿 謝國樑：思考未來能有更多親子遊憩規畫

今年的在基隆潮境公園舉辦的「潮境海灣節」於22日午後擴大舉辦，現場有許多美食攤位，還邀請優質樂團表演，包含知名創作歌手魏嘉瑩。基隆市長謝國樑出席活動表示，平常最喜歡帶女兒小愛來潮境公園，未來也會構思如何增加更多適合親子遊憩的設施。議長童子瑋表示，潮境海灣節是他擔任議員中最喜歡的活動，未來希望市府可以增加預算擴大舉辦，吸引更多遊客。

活動現場包含基隆與外縣市的遊客帶著小朋友遊玩，以小型帳篷或野餐墊席地而坐的方式，排隊享用各種美食，在音樂與海風吹拂中，度過最Chill的周末假日。

謝國樑出席活動表示，潮境公園是全台相當少見「山美海也美」的景點，平常就很常帶女兒小愛來潮境玩，每次看到大草坪就很興奮，也會思考市府還能為潮境多做些什麼。謝舉例，例如可在潮境公園周邊，規畫更多親子遊樂設施，並在鄰近區域如和平島等地，舉辦各項親子活動，鼓勵大家能親近海洋，盡情體驗基隆的山海美景。

議長童子瑋表示，潮境海灣節是他擔任議員期間每年最期待的活動，透過市府的用心規畫，讓在地市民與外地遊客都能一同來潮境共享世界級的山海美景，也很感謝產發處這次規畫了各種餐車攤位及活動，他也鼓勵市府編列更多預算，將下次的活動辦得更盛大，讓更多市民與遊客一同參加。

有趣的是，貴賓中的海洋委員會海洋資源處長王茂城就是在地基隆八斗子人，王表示非常開心能參加並支持潮境海灣節的活動，也讓身為基隆人的他對於能夠發揚家鄉美景感到開心。

產發處表示，今年「潮音樂」結合親子、美食和流行音樂等元素，搭配小丑氣球雜耍秀、泡泡體驗派對、手作DIY等活動，使民眾在欣賞海景的同時，聆聽活動所帶來的一系列精彩音樂演出，體驗基隆忘憂海洋音樂饗宴。

本次活動邀集基隆在地40家攤商，打造基隆限定的山海市集，並推出海灣節限定「潮美食」，包含綠竹園山薯農場「潮鮮山海草仔粿」、野老板窯烤餐車「潮卷窯烤PIZZA」、隆盛委託行「潮涼冰淇淋」等限定美食，透過在地的海洋美食、文創及手作體驗等，感受基隆自成一格的獨特風貌及澎拜海味。