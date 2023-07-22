女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐，婚後育有一對兒女，未料向佐接連被爆婚內出軌、上夜店有美女環繞等負面傳聞，兩人婚姻陷危機，但郭碧婷始終沒對此事發聲，近日她主動帶著兒女探班向佐，並為他慶生，似在用行動證明夫妻真實關係。

7月20日是向佐39歲生日，他也在微博曬出一系列全家福照，透露在工作途中老婆郭碧婷和兒女來探班，並送來生日驚喜，還準備了他超喜歡的生日蛋糕，讓他開心直呼「我也太幸福了吧！希望今後的每個生日都有你們在身邊」。

而照片中可看到，郭碧婷替向佐準備2個蛋糕，一個是球鞋造型，一個是《灌籃高手》主題蛋糕，夫妻倆也開心抱著兒女合影，一家和樂融融，讓網友看了紛紛留言表示「沖出螢幕的幸福感，誰再說他倆感情不好」、「老婆漂亮溫柔，又有一對漂亮的兒女，向佐好大的福氣」、「老婆真好，希望珍惜呀」、「好美的畫面」。

郭碧婷嫁給向佐後，這段豪門婚姻不僅多次傳出亮紅燈，她也被外界形容是「生子工具」，但她都沒出面回應，專心在家相夫教子，而向佐則是神隱1年才開始復工，並開設抖音、小紅書等社群平台。