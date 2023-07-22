科技業一直是台灣經濟的重要支柱，以護國神山「台積電」為首的半導體產業也是台灣政府從過去到現在都相當依賴的投資之一，但也有許多人擔心，過度集中在一個產業會有隱憂。「曲博科技教室」的創辦人曲博表示，半導體現在是科技產業，但到20年之後就是傳統產業，而20年之後的科技是「量子電腦」，但台灣目前對於這部分完全落後於歐美甚至落後於中國大陸。

曲博日前接受YouTuber「范琪斐的美國時間」專訪，主持人范琪斐談到，台灣支持半導體業，也願意多給一些資源，但也有許多網友認為，過度集中在同一個產業，其他的產業怎麼辦?

曲博表示，未來的世界還是「科技的世界」，把資源放在科技相關領域是正確的，「現在來看，半導體是科技產業，但20年後半導體是傳統產業」。

曲博直言，20年後的科技是「量子電腦」，但台灣的量子電腦根本完全落後，不只是落後歐美，還落後中國大陸，20年以後有一部份的電腦，會改用量子電腦在做運算，台灣反而會變落後。

曲博認為，政府應該要把資源投放到量子電腦領域，不能因為現在半導體產業領先就得意洋洋，到未來台灣反而會落後，他也知道每個領域都需要投注資源，「但科技絕對是根本，科技落後其他都不用談」，現在台灣好像生活過得不錯、收入不錯，也是因為30年前有把資源投資到正確的地方，那現在也是要做這樣的事情。

科技業一直是台灣經濟的重要支柱，以護國神山「台積電」為首的半導體產業也是台灣政府從過去到現在都相當依賴的投資之一，但也有許多人擔心，過度集中在一個產業會有隱憂。「曲博科技教室」的創辦人曲博表示，半導體現在是科技產業，但到20年之後就是傳統產業，而20年之後的科技是「量子電腦」，但台灣目前對於這部分完全落後於歐美甚至落後於中國大陸。

曲博日前接受YouTuber「范琪斐的美國時間」專訪，主持人范琪斐談到，台灣支持半導體業，也願意多給一些資源，但也有許多網友認為，過度集中在同一個產業，其他的產業怎麼辦?

曲博表示，未來的世界還是「科技的世界」，把資源放在科技相關領域是正確的，「現在來看，半導體是科技產業，但20年後半導體是傳統產業」。

曲博直言，20年後的科技是「量子電腦」，但台灣的量子電腦根本完全落後，不只是落後歐美，還落後中國大陸，20年以後有一部份的電腦，會改用量子電腦在做運算，台灣反而會變落後。

曲博認為，政府應該要把資源投放到量子電腦領域，不能因為現在半導體產業領先就得意洋洋，到未來台灣反而會落後，他也知道每個領域都需要投注資源，「但科技絕對是根本，科技落後其他都不用談」，現在台灣好像生活過得不錯、收入不錯，也是因為30年前有把資源投資到正確的地方，那現在也是要做這樣的事情。