李心潔今在北流舉辦演唱會。（羅永銘攝）

林依晨與圈外老公林于超結婚8年，日前遭爆夫妻倆因工作經常分隔2地，住家鄰居還稱「都沒看過她們夫妻倆一起現身」，網友還指2人已進入離婚程序，但林依晨本人澄清「沒有要離婚，夫妻感情很好」，婚變傳聞滿天飛之際，林依晨今（22日）晚現身李心潔北流演唱會，被直擊身旁有一位身穿白衣、戴白帽的男子，2人併肩而坐且互動熱絡，而這位男子就是她的老公，破除婚變傳聞。

據了解，林依晨今晚自掏腰包買票力挺好友開唱，還特別選了舞台第一排中間的位置，林依晨夫妻倆低調進場，開演前頻頻互動，不時交頭接耳還頻頻自拍，相當甜蜜。

李心潔今晚在北流舉辦「盛開。我的名字叫李心潔 演唱會」，不僅是出道27年首場個唱，也是她闊別歌壇20年再度開唱，大咖好友包括張艾嘉、梁詠琪、許茹芸、吳慷仁、林依晨，曾寶儀、毛舜筠等人到場支持，馬來西亞親友團人數更直逼50人，李心潔感動說：「不敢相信這一切真的發生了，到了這個年紀才開演唱會，真的非常幸福，謝謝你們。」